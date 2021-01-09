高中木棒／李承鴻先發兼領袖 普門換血拚進16強

普門中學今天以8：4擊敗花蓮體中，在高中棒球聯賽木棒組第二階段取得二連勝，拿下分組第一晉級16強，高三的李承鴻不僅扛起換血期的領袖任務，今天也以先發5.2局失3分的表現拿下勝投。

普門去年畢業一批主力，其中馬傑森、馬鋼、楊鈺翔、劉貴元更獲得職棒球團青睞，這個學期面臨「換血」，報名木棒聯賽的20人中，只有7個高三生，10個高一生占大多數，因此對於能打到哪裡，總教練洪榮宏坦言：「不敢設定。」

今天面對花體，普門靠著6局上的5分大局，一度取得7：0領先，頗有提前結束比賽的味道，沒想到6局下丟掉3分，讓比賽陷入膠著，打完9局才收下勝利，洪榮宏表示：「後面有點大意，被追加分數，如果沒有失誤會比較順。」

先發的李承鴻前五局壓制對手，直到6局下被連敲兩安後也取得兩出局，但因野手兩次失誤，最終丟掉3分，都非自責分，洪榮宏透露，李承鴻在學長畢業後，很想扛起球隊，一邊鼓勵一年級、投手群，還要顧自己的投球。

李承鴻6局遇到亂流，原因是心情有些受到失誤影響，畢業後會在大學、職棒選秀中選擇，也問過學長楊鈺翔的意見，李承鴻說：「他告訴我壓力不太一樣，職棒想要生存，會逼自己進步，不認真的話就沒機會。」