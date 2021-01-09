快訊

62歲張蘭遭判刑關1年 直播哭訴向大S、汪小菲道歉

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中木棒／李承鴻先發兼領袖 普門換血拚進16強

聯合報 / 記者蘇志畬／高雄即時報導
高中棒球聯賽木棒組第二階段，普門中學今天以8：4擊敗花蓮體中，李承鴻先發5.2局，失3分非責失。記者蘇志畬／攝影
高中棒球聯賽木棒組第二階段，普門中學今天以8：4擊敗花蓮體中，李承鴻先發5.2局，失3分非責失。記者蘇志畬／攝影

普門中學今天以8：4擊敗花蓮體中，在高中棒球聯賽木棒組第二階段取得二連勝，拿下分組第一晉級16強，高三的李承鴻不僅扛起換血期的領袖任務，今天也以先發5.2局失3分的表現拿下勝投。

普門去年畢業一批主力，其中馬傑森、馬鋼、楊鈺翔、劉貴元更獲得職棒球團青睞，這個學期面臨「換血」，報名木棒聯賽的20人中，只有7個高三生，10個高一生占大多數，因此對於能打到哪裡，總教練洪榮宏坦言：「不敢設定。」

今天面對花體，普門靠著6局上的5分大局，一度取得7：0領先，頗有提前結束比賽的味道，沒想到6局下丟掉3分，讓比賽陷入膠著，打完9局才收下勝利，洪榮宏表示：「後面有點大意，被追加分數，如果沒有失誤會比較順。」

先發的李承鴻前五局壓制對手，直到6局下被連敲兩安後也取得兩出局，但因野手兩次失誤，最終丟掉3分，都非自責分，洪榮宏透露，李承鴻在學長畢業後，很想扛起球隊，一邊鼓勵一年級、投手群，還要顧自己的投球。

李承鴻6局遇到亂流，原因是心情有些受到失誤影響，畢業後會在大學、職棒選秀中選擇，也問過學長楊鈺翔的意見，李承鴻說：「他告訴我壓力不太一樣，職棒想要生存，會逼自己進步，不認真的話就沒機會。」

普門中學 棒球 選秀

延伸閱讀

高中木棒／登板吸引球探關注 曹祐齊考慮中職選秀

高中木棒／普門陳政貴1安打完封 中止東體5連勝

中職／拿勝投王後陷低潮 林晨樺分享走過挫敗的經驗

中職／7年前領球芽基金 馬傑森如今改當頒獎人

相關新聞

現場重現／金雞母球員卡曾因假球案受創 曹錦輝被棄卡

球員卡曾是中職「金雞母」，曾經外包製作、3年權利金收進6600萬元，但也因假球案受到重創，甚至暫停發行，還有球迷抽到曹錦...

中職／聯盟秘書長傳聞人選多 「女力崛起」也是其一

大聯盟去年出現史上第一位女性球團總管，中華職棒聯盟有沒有可能跟上「潮流」、出現首位女性秘書長？10天後就會揭曉。

中職／味全龍最晚開訓 但10日起球員開始集結

中職球隊春訓陸續展開，富邦悍將隊前天率先開訓，中信兄弟隊昨天登場，下周換樂天桃猿隊、統一獅隊接手，新軍味全龍隊雖最晚開始...

高中木棒／林鴻祥「復出」完投9局 玉里5連勝

玉里高中先發投手林鴻祥「復出」，用119球投出高中生涯首次9局完投，幫助球隊以6：1擊敗大理高中，拿下高中棒球聯賽木棒組...

高中木棒／李灝宇雙響砲助平鎮晉級 累積4轟傲視群雄

平鎮高中「怪力男」李灝宇今天再發威，在高中棒球聯賽木棒組第二階段面對興大附農，單場雙響砲，連續兩天開轟後，本屆賽事已累積...

高中木棒／高捷全身反穿許願 三民高中成功逆轉晉級

高中棒球聯賽木棒組第二階段，三民高中克服5分落後的劣勢，在9局下先追平比數，10局下突破僵局制靠著捕手陳世嘉的再見安打，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。