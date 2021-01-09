高中木棒／登板吸引球探關注 曹祐齊考慮中職選秀

大理高中今天在高中棒球聯賽木棒組第二階段以1：6敗給玉里高中，曹祐齊原本沒有登板機會，主動向教練爭取，上場解決最後一名打者，將狀況調整到七、八成，畢業後的路不止旅外，中職、升學都納入考慮選項。

曹祐齊今天以指定打擊身分出賽，8局下站上投手丘，場邊球探紛紛拿起測速槍、攝影機紀錄，作為中職退役球星、台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵的兒子，加上擁有146公里的球速，曹祐齊的表現受到關注。

今天面對玉里高中，大理高中總教練黃文生原本就有計畫讓曹祐齊，前提是比數接近時，上場擔任終結者，雖然比分拉開，曹祐齊還是向教練請纓，「跟教練爭取，看可不可以上去」。

面對5分落後，曹祐齊用4球讓對手敲出滾地球，拿下最後一個出局數，這是他在木棒聯賽第二次登板，前一次對義峰高中同樣投1人次，用5球。

去年曹祐齊一度因手不舒服「停機」，甚至改練打擊，直到年底黑豹旗青棒賽復出登板，目前單場用球數都不多，今天牛棚加上登板狀況不錯，曹祐齊評估，「控球、球速應該有到八成，目標在玉山盃選拔賽時調整到最佳狀態。」

高三畢業後棒球路要怎麼走？曹祐齊過去以旅外為優先，現在投入中職選秀、升大學也都納入考慮，「還是要看狀況，把自己能做的先做好，再來評估自己適合哪條路，爸爸是希望念大學，但也是看我自己怎麼選，職棒強度高，可以挑戰自己」。