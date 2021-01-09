快訊

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

國家警報大響！19:35規模5.7地震 最大震度宜蘭4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／日本疫情嚴峻 陽岱鋼提前赴日備戰

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
旅日球員陽岱鋼決定提早返日行程。 報系資料照
旅日球員陽岱鋼決定提早返日行程。 報系資料照

日本新冠肺炎疫情嚴峻，邊境管制也更加嚴格，旅日球員陽岱鋼為提前備戰新球季、預留居家檢疫時間，打算提前返回日本。

昨天日本單日新增新冠肺炎確診超過7000例，連4天創新高，日本政府今天宣布，所有入境者皆需提交出境前72小時以內的PCR核酸檢測證明，包含達成雙邊協議的部分商務相關人士和回國日本人。

除了入境繳交檢疫證明，入境日本時也須做PCR檢查，最新規定即日起開始到2月7日止；日本原本有特例措施，台灣、中國、南韓、越南等11國商務相關人士入境免除PCR檢查。

因應日本日趨嚴格的防疫規定，陽岱鋼決定提早返日行程，最快下周出發，到日本後還要依規定、進行14天的居家檢疫。

今年是陽岱鋼和巨人隊5年合約的最後一季，去年底雙方已完成例行換約，新球季年薪仍是3億日圓（約台幣8150萬元）；台灣另名旅日球星陳偉殷的年約2億日圓，陽岱鋼明年仍是旅外球員薪水「一哥」。

去年球季陽岱鋼在一軍出賽38場，儘管多數時間待在二軍，但二軍監督阿部慎之助給的評價極高，認為他正面、積極的訓練態度，是年輕球員的典範。

陽岱鋼 阿部慎之助 陳偉殷

延伸閱讀

日職／巨人補大聯盟兩重砲 陽岱鋼出賽更難

日職／與巨人最後一年合約 陽岱鋼維持年薪3億日圓

諸羅山盃／因為陽岱鋼頭部觸身球 正義投手愛上棒球

日職／超會賺！陳偉殷職棒生涯薪資上看30億

相關新聞

現場重現／金雞母球員卡曾因假球案受創 曹錦輝被棄卡

球員卡曾是中職「金雞母」，曾經外包製作、3年權利金收進6600萬元，但也因假球案受到重創，甚至暫停發行，還有球迷抽到曹錦...

中職／聯盟秘書長傳聞人選多 「女力崛起」也是其一

大聯盟去年出現史上第一位女性球團總管，中華職棒聯盟有沒有可能跟上「潮流」、出現首位女性秘書長？10天後就會揭曉。

中職／味全龍最晚開訓 但10日起球員開始集結

中職球隊春訓陸續展開，富邦悍將隊前天率先開訓，中信兄弟隊昨天登場，下周換樂天桃猿隊、統一獅隊接手，新軍味全龍隊雖最晚開始...

高中木棒／林鴻祥「復出」完投9局 玉里5連勝

玉里高中先發投手林鴻祥「復出」，用119球投出高中生涯首次9局完投，幫助球隊以6：1擊敗大理高中，拿下高中棒球聯賽木棒組...

高中木棒／李灝宇雙響砲助平鎮晉級 累積4轟傲視群雄

平鎮高中「怪力男」李灝宇今天再發威，在高中棒球聯賽木棒組第二階段面對興大附農，單場雙響砲，連續兩天開轟後，本屆賽事已累積...

高中木棒／高捷全身反穿許願 三民高中成功逆轉晉級

高中棒球聯賽木棒組第二階段，三民高中克服5分落後的劣勢，在9局下先追平比數，10局下突破僵局制靠著捕手陳世嘉的再見安打，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。