日職／日本疫情嚴峻 陽岱鋼提前赴日備戰

日本新冠肺炎疫情嚴峻，邊境管制也更加嚴格，旅日球員陽岱鋼為提前備戰新球季、預留居家檢疫時間，打算提前返回日本。

昨天日本單日新增新冠肺炎確診超過7000例，連4天創新高，日本政府今天宣布，所有入境者皆需提交出境前72小時以內的PCR核酸檢測證明，包含達成雙邊協議的部分商務相關人士和回國日本人。

除了入境繳交檢疫證明，入境日本時也須做PCR檢查，最新規定即日起開始到2月7日止；日本原本有特例措施，台灣、中國、南韓、越南等11國商務相關人士入境免除PCR檢查。

因應日本日趨嚴格的防疫規定，陽岱鋼決定提早返日行程，最快下周出發，到日本後還要依規定、進行14天的居家檢疫。

今年是陽岱鋼和巨人隊5年合約的最後一季，去年底雙方已完成例行換約，新球季年薪仍是3億日圓（約台幣8150萬元）；台灣另名旅日球星陳偉殷的年約2億日圓，陽岱鋼明年仍是旅外球員薪水「一哥」。

去年球季陽岱鋼在一軍出賽38場，儘管多數時間待在二軍，但二軍監督阿部慎之助給的評價極高，認為他正面、積極的訓練態度，是年輕球員的典範。