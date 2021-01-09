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高中木棒／林鴻祥「復出」完投9局 玉里5連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／高雄即時報導
高中棒球聯賽木棒組第二階段，玉里高中林鴻祥展現王牌價值，以119球完投9局，被敲4支安打，失1分。記者蘇志畬／攝影
高中棒球聯賽木棒組第二階段，玉里高中林鴻祥展現王牌價值，以119球完投9局，被敲4支安打，失1分。記者蘇志畬／攝影

玉里高中先發投手林鴻祥「復出」，用119球投出高中生涯首次9局完投，幫助球隊以6：1擊敗大理高中，拿下高中棒球聯賽木棒組第二階段首勝，正處於5連勝的高檔，下一戰擊敗大溪高中就可以分組第一晉級16強。

林鴻祥去年底因違反校規，無法在富邦U18棒球邀請賽出賽，今年在木棒聯賽復出，第一階段除了先發外，也會以後援出賽，為第二階段首戰先發做準備。

總教練黃俊欽表示，林鴻祥是球隊一直培養的主力投手，但也因為受到外界關注，希望他不要有大頭症，「他的技術層面沒有問題，就是心態要再篤定一點，容易被好球帶影響」。

林鴻祥展現王牌價值，以119球完投9局，被敲4支安打，另有2次四壞，送出6次三振，只有在7局上被李展毅、曹祐齊、洪焄翔連敲三安，丟掉唯一一分。

禁賽期間林鴻祥留在學校專心練球，在木棒聯賽慢慢找回比賽張力，今天雖投到9局，但沒有想過完封對手，「知道大理是很強的球隊，尤其對上李展毅時很有壓力，身材帶來壓迫感」。

第八棒吳韋軒過去出賽經驗少，今天敲回全隊前兩分，表現也被黃俊欽點名，「這應該是他今年第一個比賽，是刻苦耐勞型的選手，守備、傳球都不錯」。

玉里高中的作戰計劃是投手壓制、打線突破，在富邦邀請賽時就常靠著低比分贏球，黃俊欽表示，球隊有此經驗，凝聚力、企圖心都有提升。

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