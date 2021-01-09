日職／火腿公布春訓日程 王柏融1月底返日

日本火腿隊今天公布春訓日程，一、二軍將於2月1日開訓，首場隊內紅白賽為2月7日，首場對外賽為2月9日對上阪神虎隊，包含王柏融在內的洋將，預計在1月底回到日本，完成隔離後向球隊報到，也勢必將錯過開訓。

王柏融何時返日，經紀公司表示，雖然比往年多了隔離程序，但目前也只能等待球團安排、通知何時回去，預計應該會和以往一樣在1月底。

火腿總經理吉村浩昨天受訪表示，洋將抵達日本的日程都還在確認中，新洋將需要等待工作簽證，而包含王柏融在內的舊洋將，則預計在1月底抵達日本。

火腿今天公布春訓日程，和往年一樣一軍於沖繩名護、二軍於沖繩國頭展開訓練，一軍預計進行13場熱身賽，首場隊內賽在2月7日展開，9日在宜野座球場與阪神交手則為首場對外熱身賽，一軍春訓將從2月1日進行到3月1日。

王柏融去年出賽52場，87打數敲出18安打、2轟、9分打點，打擊率2成07，今年是他與火腿3年合約的最後一年，考驗也更加巨大。