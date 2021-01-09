高中木棒／李灝宇雙響砲助平鎮晉級 累積4轟傲視群雄

平鎮高中「怪力男」李灝宇今天再發威，在高中棒球聯賽木棒組第二階段面對興大附農，單場雙響砲，連續兩天開轟後，本屆賽事已累積四轟，傲視群雄，平鎮最終也以8：2勝出，以分組第一晉級16強。

要拚三連霸的平鎮高中，本屆賽事至今未曾吞敗，前6戰更是一分未失，直到今天面對興大附農，才在首局丟掉一分，先發投手洪宸毅狀況不穩僅投1.2局退場，接手的賴延峰中繼6.1局失1分，拿下勝投。

平鎮掉分後，靠著5局上田子杰的陽春砲也是高中生涯首轟，追平比數，接著靠對手失誤加暴投，拿下2分超前，隨後李灝宇一發兩分砲，反以5：1領先，9局下李灝宇再轟出一發兩分砲，單場雙響砲、四分打點。

李灝宇從高一就被冠上「怪力男」稱號，不過總教練吳柏宏認為，現在的力量比高一更好，幾乎都是平射出牆，李灝宇也透露，自已會透過重訓加強力量，並更注重選球，木棒聯賽前狀況其實不是很好，但照著教練建議調整揮棒，一天天變得更好。

本屆木棒聯賽出現11發全壘打，李灝宇包辦4轟，其他7名球員以一轟並列第二，不過其中7轟是在頂庄棒球場轟出，而頂庄棒球場的全壘打牆距離比一般球場近了一些。