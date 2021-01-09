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中職／聯盟秘書長傳聞人選多 「女力崛起」也是其一

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
中華職棒聯盟有沒有可能跟上「潮流」、出現首位女性秘書長？10天後就會揭曉。 圖／中職聯盟提供
中華職棒聯盟有沒有可能跟上「潮流」、出現首位女性秘書長？10天後就會揭曉。 圖／中職聯盟提供

大聯盟去年出現史上第一位女性球團總管，中華職棒聯盟有沒有可能跟上「潮流」、出現首位女性秘書長？10天後就會揭曉。

大聯盟馬林魚隊隊去年11月14日宣布，球團總管由伍佩琴（Kim Ng）接任，成為大聯盟百年歷史首位女性、亞裔總管。

中職早在2011年就有女性擔任領隊，兄弟象隊老闆洪瑞和的女兒洪芸鈴，在擔任球團商品部經理6年後接掌球隊，成為中職22年來首位女領隊。

中職聯盟歷年先後有洪騰勝、屠德言、李文彬、梁功斌、王惠民（代理）、陳俊池、朱康震、馮勝賢（現任）擔任秘書長，至今還沒有女性擔任此職務。

立法院副院長蔡其昌，在去年12月24日與5球團會面後同意接任會長，會後曾對媒體提出秘書長條件，「要能配合我的想法，有行政能力經驗和領導統御歷練，且熱愛熟悉棒球事務、」。

外界傳聞秘書長人選不少，包括即將離任的樂天桃猿隊領隊劉玠廷，但蔡其昌強調，尚未決定人選，「我聽到的就有好幾人」。

目前傳出人選中有一位是女性，而蔡其昌最後會不會選擇「女力崛起」，頗讓人期待；他日前表示，「秘書長會等我上任後才任命」，中職將在19日舉行會員大會，隨即舉行新舊會長交接儀式。

中職 大聯盟 樂天桃猿

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