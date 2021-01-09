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高中木棒／高捷全身反穿許願 三民高中成功逆轉晉級

聯合報 / 記者蘇志畬／高雄即時報導
高中棒球聯賽木棒組第二階段，三民高中鄭昭誠在9局下跑回追平分。記者蘇志畬／攝影
高中棒球聯賽木棒組第二階段，三民高中鄭昭誠在9局下跑回追平分。記者蘇志畬／攝影

高中棒球聯賽木棒組第二階段，三民高中克服5分落後的劣勢，在9局下先追平比數，10局下突破僵局制靠著捕手陳世嘉的再見安打，以7：6逆轉擊敗東石高中，全隊開心衝進場中，像是拿下冠軍一般。

這雖然是三民高中的第二階段首勝，卻也因東石高中吞下兩敗確定晉級第三階段，總教練張榮勳表示，主要是球員沒有放棄，對自己有信心，「大家知道這一場贏球就能晉級，一開始打得有點亂，後來提醒他們輕鬆打，一分一分拿。

前6局打完，三民高中以1：6落後，7局先追3分，9局下兩出局一二壘有人時，洪敏暘的二壘打敲一口氣敲回2分追平，10局下推進到二、三壘，兩出局後陳世嘉敲出安打成為勝利功臣，賽後接受訪問的第一句話就說：「終於輪到我了。」

木棒聯賽開打至今，陳世嘉的打擊狀況不太理想，今天卻有4打數3安打的演出，包括最後的關鍵安，陳世嘉表示，因為之前幾場沒打好，最後一打席想要多看幾球，「沒想到等到2顆直球，有點傻眼，後來還是抓到直球攻擊」。

張榮勳表示，陳世嘉是球隊主力捕手，頭腦靈活、牽制出色，無人上壘時都由他自己配球；不過談到今天配球，陳世嘉卻有些不好意思的說：「高三了，守備比較穩定，但配球要多新一點，今天怎麼配都被打，後面比較進入狀況」。

三民高中落後時，休息區氣氛依然不錯，三壘手高捷更在9局下將帽子、球衣、球鞋全部反著穿戴，希望引起球隊反敗為勝氣勢，他說：「就是告訴大家不要放棄。」

張榮勳透露，球隊從去年金龍盃拿下第四名後，陷入一波17連敗的低潮，直到黑豹旗對上社團球隊才開胡，這段期間高二的高捷和高一的高恆恩都一直跳出來帶動氣氛。

高中棒球聯賽木棒組第二階段，三民高中陳世嘉在10局下敲出再見安打。記者蘇志畬／攝影
高中棒球聯賽木棒組第二階段，三民高中陳世嘉在10局下敲出再見安打。記者蘇志畬／攝影
高中棒球聯賽木棒組第二階段，三民高中在10局下逆轉擊敗東石高中。記者蘇志畬／攝影
高中棒球聯賽木棒組第二階段，三民高中在10局下逆轉擊敗東石高中。記者蘇志畬／攝影

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