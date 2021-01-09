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中職／獅隊球員今日體檢 春訓首度全程外地進行
統一獅隊往年季前都在台南或路竹棒球場進行春訓，今年全隊轉往高雄國慶青埔棒球場，直到練習熱身賽開始後才離開，是隊史第一次完全沒在大本營集訓。
獅隊早期有專屬基地，2007年之前都在高雄（縣）路竹進行春訓，認養台南棒球場之後，集訓地點才回到老家，這麼多年來，都沒有離開自己的大本營。
獅隊開訓地點除了台南之外，曾前進新竹關西、南投，外地開訓最多次的地方是墾丁、關係企業的度假村，但儀式結束、上完室內課程後，就會回到台南或路竹訓練。
獅隊春訓幾乎沒有離開專屬基地，過去曾因台南球場內野看台整建，把球隊對抗賽拉到台中棒球場進行，去年也短暫待過花蓮，像今年這般全程待在外地，還是史上初體驗。
今年由於疫情關係，原本是韓職球隊移訓地的國慶棒球場無人使用，獅隊軍容愈來愈龐大，看上這裡有兩塊球場可供使用，足以容納全部球員，因此早早預定下來。
獅隊今天進行體檢，球員明天在台南球場報到，11日起轉往高雄國慶棒球場，準備正式開訓熱身。
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