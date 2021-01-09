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中職／味全龍最晚開訓 但10日起球員開始集結

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
新軍味全龍隊雖最晚開始春訓，但球員明天起就要歸隊備戰。 中央社
新軍味全龍隊雖最晚開始春訓，但球員明天起就要歸隊備戰。 中央社

中職球隊春訓陸續展開，富邦悍將隊前天率先開訓，中信兄弟隊昨天登場，下周換樂天桃猿隊、統一獅隊接手，新軍味全龍隊雖最晚開始，但球員明天起就要歸隊備戰。

今年各隊春訓都在南部，悍將隊選擇嘉義市棒球場，兄弟在屏東中信棒球園區，桃猿隊12日開訓，地點在嘉義縣棒球場，獅隊17日在南紡購物中心開訓，春訓大本營則選在高雄國慶青埔棒球場。

龍隊去年在二軍出賽，戰績53勝31敗2和排第1，總冠軍賽對決兄弟，雖首戰落敗，但接著連拿3勝，中止兄弟二軍4連霸，龍隊在這4場比賽攻下41分、掉25分。

二軍比賽結束後，龍隊沒有停下腳步，10月12日在斗六棒球場開始秋訓，王維中、廖任磊等「新人」開始隨隊，11月起表定休息，但球員自主訓練都沒閒著。

明天是龍隊收假日，球員要歸隊報到，11日起陸續分為三批、開始進行重量訓練，預定25日全員到齊，為2月1日起的正式開訓，預作準備。

棒球 樂天桃猿 富邦悍將

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