現場重現／金雞母球員卡曾因假球案受創 曹錦輝被棄卡

球員卡曾是中職「金雞母」，曾經外包製作、3年權利金收進6600萬元，但也因假球案受到重創，甚至暫停發行，還有球迷抽到曹錦輝的卡片後，氣到直接跑到聯盟商品部要求「換貨」。

中職在1990年開打，史上第1張球員卡同年10月誕生，但不是官方推出，而是三商虎隊球員黃武雄自費自製，除了個人照，還有一隻老虎，很受球迷歡迎，是引領潮流的先驅。

中職在1991年開始販售官方「職棒元年球員卡」，總共發行33萬5900張，內含1000套成冊球員卡9萬6000張，定價1200元，散裝卡售價10元。

1992年聯盟推出球員卡，以職棒2年99位球員和4隊總教練為主，一套103張、售價1300元，兄弟象隊另販售金卡、八仙卡，三商虎、統一獅隊也各有專屬的卡片。

這一年另搭上奧運奪銀熱潮，推出92年奧運棒球中華隊球員卡，發行3萬套、每套390元，立刻秒殺，中職並將兩百萬元收入捐給中華棒協，作為推展棒球運動基金。

職棒4年中職推出161張球員卡，有24張限量「好漢卡」，卡迷稱為「24好漢」、「24孝」，兄弟象隊4好漢為陳義信、林易增、王光輝與李居明，原價一張5元，到年底已上漲近20倍。

2019年中華職棒年度球員卡，今年有特別為退役球星彭政閔打造的「來自火星的事」，鑲有成本破新台幣萬元的火星隕石書卡限量9張，目前網路拍賣價已破5萬元。 中央社

中職球員卡愈做愈有心得，隨即推出和電話卡結合的球員卡，一套800元，隨即銷售一空，轉手價增到3000元。

球員卡市場驚人，也引起外界興趣，中職在1996年和兩家公司簽約，授權3年製作、發行球員卡，前兩年各為1100萬元，第3年增為1200萬元，聯盟光靠授權、收進6600萬元。

中職前7年的商品收入約莫9億元，光靠球員卡就進帳5億4000萬元，占整體收入6成。

看似一片光明的球員卡願景，卻在1997年爆發假球案後一洩千里。當年涉案球員的球員卡早已做好，只能硬著頭皮賣，但球迷不賞臉，銷售情況大不如前，有人拆套就丟掉，質問店家為什麼還有涉案球員卡。

還好聯盟已經賣出3年權利，錢先到手，沒有受到波及，反而是得標公司倒楣，原本預期大賺錢的卡片，成為燙手山芋，只好哀求聯盟改約，先付部分權利金，再依銷售情況，抽一定比例的權利金給各球團。

之後又因大環境不好、兩聯盟惡鬥、假球案持續發生，職棒10年後的球員卡暫停發行，直到2005年1月，6球團領隊會議決議重新恢復發行球員卡，由聯盟統籌辦理，隔年推出銷售。

球員卡重新回到市場後的反應不錯揮賣，但好景不常，2009年「黑象事件」，包括曹錦輝、陳致遠等多位球星涉入，球迷傷心反彈。

2009年推出中職20年球員卡「精裝盒」，其中有71張曹錦輝卡，有死忠象迷擔心買到他卡片，乾脆放棄搶購，也有買到曹錦輝卡片的球迷，跑到聯盟商品部要求換成彭政閔等球員的同值商品。

球員卡是中職歷年發展的縮影，一路隨著起落。