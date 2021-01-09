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中職／林恩宇說到做到 徐總的85號讓給劉貴元

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
林恩宇說到做到，將85號讓給劉貴元(圖)，自己則換穿78號。
林恩宇說到做到，將85號讓給劉貴元(圖)，自己則換穿78號。

出身美濃少棒的新秀劉貴元，去年季中加入中信兄弟隊時挑選背號58號，向穿著85號球衣的已故名教徐生明致敬，當時兄弟牛棚教練林恩宇得知後，即表達有意讓出背號；兄弟昨天春訓開跑，林恩宇說到做到，將85號讓給劉貴元，自己則換穿78號。

新球季新氣象，不少球員都會選擇換個背號、換個手氣，兄弟今年共有8人申請換背號，除了劉貴元從58號換成85號、林恩宇85號換成78號外，還有林智勝3號換成25號、李吳永勤88號換成30號、宋晟睿89號換成88號、王政順5號換成61號、李聖裕101號換成2號、邱志恆從55號換成10號。

徐生明推動「美濃少棒十年計畫」，劉貴元為第一屆選手，可以穿上和徐總相同的85號球衣，要感謝林恩宇的成全。

林恩宇在中職球員生涯都穿11號，效力日職樂天金鷲隊則穿29號，當教練後選用85號，同樣緣自徐總，他以投手身份第一次參與國際賽，就是徐生明帶隊。

林恩宇去年季中在得知劉貴元挑選58號的原因後，即表達有意讓出背號，至於自己要改穿幾號，他的選項包括88、78號，但當時88號的主人為李吳永勤，李吳永勤今年更換背號，改由宋晟睿穿走88號，林恩宇也就順勢挑選78號。

徐生明 樂天金鷲

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