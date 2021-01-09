日職／說好的減重呢？ 西武一指新秀被下禁食令

2020日職選秀會中，西武挑選來自桐蔭橫濱大學的內野手渡部健人，身高176公分的他體重卻高達112公斤，入團後體重更是飆到118公斤，西武也下達最後通牒，要求渡部健人禁食甜點。

渡部健人雖然身材高壯魁武，但卻有著50公尺衝刺跑出6秒3的不錯水準，而身材靈活的他也也能勝任三壘位置，進入西武後，渡部健人曾表示要減重3、4公斤，但如今不減反增，體重來到118公斤，球團也對他下達禁食甜點的命令，改以米飯替代。

事實上，令人聞風喪膽的西武「山賊打線」當中，就有幾位身材魁武的重砲手，「小胖」中村剛也、山川穗高、洋將馬喜亞（Ernesto Mejia）體重皆飆破百位，就連今年曾飆出160公里火球的投手平良海馬也有100公斤。

渡部健人受訪時表示，目前要先適應一軍投手強度，希望在春訓能有好表現，而最終目標是成為聯盟全壘打王。