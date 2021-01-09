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棒球／綺麗珊瑚隊24戰全敗後 找鄭幸生接任總教練

中央社 / 台北9日電
中職退役球星「鯊魚」鄭幸生（圖）確定接下綺麗珊瑚成棒隊總教練職務、回家鄉台東服務，綺麗總經理楊清瓏親自邀請，期許鄭幸生能帶領綺麗，並扮演台東基層棒球運動重要推手。 （綺麗珊瑚提供）中央社
中職退役球星「鯊魚」鄭幸生（圖）確定接下綺麗珊瑚成棒隊總教練職務、回家鄉台東服務，綺麗總經理楊清瓏親自邀請，期許鄭幸生能帶領綺麗，並扮演台東基層棒球運動重要推手。 （綺麗珊瑚提供）中央社

中職退役球星「鯊魚」鄭幸生有新任務，確定接下綺麗珊瑚成棒隊總教練職務、回家鄉台東服務，綺麗總經理楊清瓏親自邀請，期許鄭幸生能帶領綺麗，並扮演台東基層棒球運動重要推手。

綺麗珊瑚成棒隊去年在爆米花棒球聯盟賽事成績並不理想，預賽吞下24連敗（全敗），賽後綺麗總經理楊清瓏曾說自責，也提到將聘請有A級棒球教練證的教練協助球隊訓練。

綺麗珊瑚確定找來台東出身的職棒退役球星鄭幸生，鄭幸生為中職三商虎隊創隊球員，職棒退役後也曾先後在職棒、業餘球隊擔任教練，執教經驗豐富。

楊清瓏表示，會選擇找鄭幸生到綺麗，也經過了一番溝通，鄭幸生是台東人，過去曾在台東體中執教，由台東出身的子弟，回到台東領導球員，加上鄭幸生也是原棒協的創會大老之一，期許鄭幸生除了帶領綺麗外，也有重要的任務，將扮演推動台東基層棒運重要推手。

楊清瓏表示，鄭幸生接下綺麗珊瑚總教練職務後，自己將會回歸球團行政工作，但仍會是教練團成員。

綺麗珊瑚也會補強球員戰力，成棒隊球員徵選報名至14日截止，預計招募投手6人、捕手1人、內野手4人、外野手3人，共14名球員，報名截止後預計18日舉行術科考試，確定錄取名單後，22日簽約，考量到補強球員人數多，若沒能一次補齊，也會持續招募。

楊清瓏表示，近期各業餘球隊，包括屏東、台中城市隊、桃園航空城隊等，陸續召募新血，綺麗珊瑚球員有更好的選擇，球隊都抱持祝福態度，近期需要補齊戰力，「綺麗提供一個舞台，讓平常可能不被注意的球員有被看到的機會」。

綺麗珊瑚 棒球 中職

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