日職／陳偉殷加盟感到威脅 前王牌藤浪想回先發備受考驗

阪神虎火球男藤浪晉太郎去年從牛棚出發，繳出不錯表現，被認為有望爭奪開季先發輪值名單，但休賽季虎軍大肆補強，招募陳偉殷、阿坎塔拉（Raul Alcantara）等強投，讓這位昔日阪神王牌地位備受威脅。

藤浪晉太郎高中時期以動輒155公里的火球聞名球界，在2012年選秀會上以第一指名加盟阪神，被寄予厚望的他沒有辜負球團期待，2015年繳出14勝7負、防禦率2.40，199局當中送出221次三振，躍升成為王牌，但藤浪晉太郎卻在2017年控球大走鐘，過多保送連帶影響成績，近三年皆在一、二軍往返。

藤浪晉太郎去年從牛棚出發，飆出生涯新高162公里，也靠著好投在季末重新贏得先發位置，但休賽季虎軍接連補進陳偉殷、阿坎塔拉等人，藤浪晉太郎仍要維持高檔表現贏得先發地位。

根據日媒《共同社》報導，藤浪晉太郎表示：「我的首要目標是進入先發輪值，再來是成為能夠擊敗對方系列戰頭號先發的投手，因為我認為如果想成為王牌，也要能夠擊敗對方的王牌。」