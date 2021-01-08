高中木棒／何宇翔完投9局拿勝投 向爸爸何紀賢看齊

高中木棒聯賽第2階段，育民工家今天以3：1擊敗新社高中，中職前投手何紀賢的兒子何宇翔完投取勝，總教練周森毅說：「他的膽識大、鬥志強，個性、動作和習慣都跟父親很像。」

育民以黑馬之姿在第1階段搶下分組第1，今天第2階段首戰前3局攻下3分。但之後攻勢沈寂，周森毅表示，得分後球員有點鬆懈，「分數一直拉不開，還好我們投手夠穩定」。

昨天抽籤結束後，周森毅決定讓何宇翔投這場百分之百要贏下的比賽，他沒辜負教練期待，用111球、完投9局，被敲出6支安打，失1分，另有6次三振。

周森毅曾讚何宇翔表現，「對手打不到他的球，今天用球數也精簡」。

何紀賢還效力中職時，何宇翔只有3、4歲，沒有印象，都是在家人閒聊時、才知道父親過去是球員。

何宇翔小學4年級加入棒球隊，從捕手開始練起，國中畢業前都沒投球，進高中後要求練投，還被爸爸禁止，「長高了才可以丟」。

高3時身高逼近180公分，何宇翔開始踏上投手丘，上個月在新北富邦U18首度登板，雖然曾向父親請益，但效果有限，「一開始不會運用下盤，他教了我還是不會」。

何宇翔表示，如果出賽有轉播，父親也會觀看，並透露兩人用「激將法」互動，「他會故意說，如果我丟了就會輸。」