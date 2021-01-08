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高中木棒／普門陳政貴1安打完封 中止東體5連勝

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
普門中學在木棒聯賽第2階段拿首勝。圖／學生棒球聯盟提供
普門中學在木棒聯賽第2階段拿首勝。圖／學生棒球聯盟提供

高中棒球聯賽木棒組第2階段（24強）今天開打，普門中學遇上5連勝晉級的東大體中，靠陳政貴完封7局，全場僅被敲出1支安打，隊友打線也有支援，終場提前7局以9：0拿勝。

普門在第1階段戰績4勝1敗、分組第2晉級，今天在24強首戰對尚未輸過的東體，總教練洪榮宏透露，賽前針對東體進行情蒐，發現他們在第1階段打擊發揮得很好、得分很多，今天比賽的投手安排也有預作準備。

碰上寒流來襲，高雄地區今天大幅降溫，洪榮宏看準這一點，排出「很敢塞內角」的陳政貴先發出戰東體，「學生球隊畢竟沒有那麼成熟，天氣這麼冷，塞內角他們不太可能出棒」，這個策略也確實奏效。

高三的陳政貴投7局、73球，僅在首局被林日祥敲安，之後封鎖對手打線，東體直到5局才因守備失誤上壘。陳政貴投出8次三振、無保送，拿下勝投，個人至今3場出賽、12.2局無失分。

洪榮宏表示，陳政貴前兩年雖打鋁棒組，但比賽經驗豐富，不會怯場，心理素質成熟。

陳政貴透露，自己在高2時不太敢用內角球對決打者，怕投觸身球，「後來發現打者都會閃，就更敢塞內角，丟進去就是自己的，沒丟好再調整就好。」

普門首局靠林孜翰二壘打和對手失誤攻進3分，前5局拿到9分，先發9人全員上壘，共揮出7支安打，另獲8次四死球保送。

洪榮宏表示，球隊在第1階段5場賽事被三振近30次，昨天打完最後1戰後，一改賽後讓選手回學校再調整的作法，「發現1年級球員可能經驗比較不足、壓力大，昨天就讓他們回去按摩、聊天，完全不讓他們再去球場動。」

改變成效反應在今天比賽中，洪榮宏表示，打擊跟第1階段有很大的改變，「都積極攻擊，好球來沒放過」。

普門中學陳政貴對東體投出7局完封勝。圖／學生棒球聯盟提供
普門中學陳政貴對東體投出7局完封勝。圖／學生棒球聯盟提供

普門中學 棒球

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