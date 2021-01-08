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高中木棒／大理王牌曹祐齊沒投球 但有單場4安猛打賞

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
大理高中備受球探注目的曹祐齊沒投球，但繳出猛打賞的好表現。 中央社資料照
大理高中備受球探注目的曹祐齊沒投球，但繳出猛打賞的好表現。 中央社資料照

大理高中今天在高中棒球聯賽木棒組第2階段拿到首勝，以10：1提前7局擊敗大溪高中，備受球探注目的曹祐齊沒投球，但繳出猛打賞的好表現。

曹祐齊是中職退役球星、台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵的兒子，最快球速有146公里，有不少球探在持續關注，但爸爸希望他先去讀大學。

今天比賽曹祐齊擔任先發DH、打第5棒，前兩打席都是二壘打，4局下再敲安，6局下擊出三壘打，4打數都是安打，貢獻5分打點，並跑回提前結束比賽的第10分。

曹祐齊是大理王牌投手，去年被選入U18亞青賽中華培訓隊，但手不舒服沒有出賽，年底黑豹旗青棒賽復出，投球局數也很少，去年9月才開始專練打擊。

曹祐齊的手已經沒有問題，但總教練黃文生謹慎使用，暫時安排以打擊為主，「他練打擊也很認真，也會兼練內野」；去年12月舉行的富邦U18棒球賽，曹祐齊曾敲出生涯首支全壘打。

本屆木棒聯賽，曹祐齊在昨天對義峰高中首度登板，投1人次、5球，黃文生替他設定單場最多投20球的限制，明天對玉里高中，預定會再讓他上場投球。

黃文生早期曾在美和中學擔任教練，帶過曹竣崵，現在又教到他兒子，已經帶過曹家兩代球員。

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