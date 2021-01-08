中職／周思齊兼任助理教練 林威助點名幫忙「盯」學弟

去年打出足以競爭MVP的表現，中信兄弟隊周思齊今年目標不讓夢幻成績「泡影」，還多了一份「兼任助理教練」任務，總教練林威助希望他能夠幫忙「盯」著年輕球員。

周思齊去年季後成為自由球員，獲得兄弟一筆三年、月薪65萬元合約留任，還附帶兼任教練的新任務，周思齊說：「多了一個工作，要幫球隊培植、挖掘更多領袖氣質的球員，希望傳承經驗給年輕球員，若有需要，就提供技術性幫助。」

對於周思齊今年多了一個角色，林威助表示，主要希望他能幫忙關注升上一軍的年輕球員，這些球員沒有辦法馬上出賽，容易出現鬆懈狀態，「想要請他幫忙盯這些年輕球員，維持在有危機感、有拚勁，想要為球隊貢獻的狀態」。

去年周思齊打出打擊率3成24、22轟、81分打點的成績，讓記者直呼「夢幻」，不過周思齊說：「新球季希望不要讓夢幻變成泡沫，持續保持下去。」

周思齊以39歲之齡仍在持續創造生涯新高，他認為除了自身心態外，也透過運動科學這項工具，幫助自己調整，「運科是很好的工具，其實一直有在運用，只是有好的結果」。

今年中職比賽用球的恢復係數將下修，周思齊認為，就過往經驗來看，小球戰術會變多，揮擊型態不需做太大改變，不過攻擊觀念上會更強調反方向攻擊、把球打平等。