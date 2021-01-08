中職／4洋投開季有經驗 兄弟與羅傑斯保持聯繫

中信兄弟隊今天展開春訓，外籍戰力將在2月初陸續會合，合計四人不算多，但考量去年經驗，領隊劉志威認為已足夠，也持續與羅傑斯等其他洋投保持聯繫。

兄弟洋將老面孔萊福力、德保拉預計1月15日抵台，新洋投歐尼爾（Onelki Garcia）、加百利（Gabriel Ynoa）仍有程序待處理，稍晚報到，劉志威表示，萊福力、德保拉的身體狀況有掌握，加百利有在冬季聯盟出賽，歐尼爾則等來台後再觀察。

今年富邦悍將隊開季備齊6洋投是五隊最多，不過兄弟球團沒有計畫跟進，原因是去年同樣有疫情，但洋投戰力沒有太大問題，劉志威說：「操作模式還算順暢，就維持下去」。

兄弟仍和去年效力的洋投羅傑斯保持聯繫。 聯合報系資料照

雖然未找超額洋將，不過劉志威透露，仍在觀察名單中的外籍球員並保持聯繫，如果有狀況就可立刻調整，其中包括去年效力過的羅傑斯。

至於去年另名洋投雷艾斯，在季末傳出手肘出狀況，已經進行韌帶重建手術（Tommy John），劉志威表示，球隊對他的傷勢有掌握，「一開始就沒有考慮」。