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中職／中信22人教練團大陣仗 王建民今年整季待好待滿
中信兄弟隊教練團在休季期間進行大規模異動，林威助升上一軍擔任總教練，二軍投手教練王建民不再掛上「客座」，整季都在球隊協助，只待隔離出關會合。
兄弟今年加上球員兼教練的周思齊，一、二軍教練團共達22人，陣容龐大，開訓典禮上僅王建民及一軍投手教練佛斯特、二軍投手教練艾迪頓仍在隔離中而未出席。
不過，二軍打擊教練威爾森全程參與，成為唯一出席的外籍教練，原因是去年季後並未歸國，全球疫情蔓延之下，考量留在台灣較安全。
王建民今年職稱未掛上「客座」，領隊劉志威表示，王建民今年無意外的話，會整季待在台灣，今年原本在季中也有個人事務要處理，但最後決定提前在去年底返美處理，預計今天回到台灣，開始14天的隔離以及7天自主健康管理。
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