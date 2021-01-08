中職／疫情影響發酵 各隊球員談薪恐得共體時艱

受到新冠肺炎疫情影響，中職新球季本土球員談薪恐怕得共體時艱、度過寒冬，就連拿到久違總冠軍的統一獅隊，可能也不會有太多「驚喜」數字。

因為疫情影響，去年中職閉門、半開放球迷進場，各隊票房收入銳減，沒打進總冠軍賽更是大傷，幾乎每隊都慘賠，差別在於賠多賠少。

票房連帶影響到商品銷售，甚至是企業贊助廣告、舉辦活動日的意願，中職領先全球開打，表面上看似風光，背後都在唉唉叫，運動產業紓困振興申請也少不了。

各隊春訓陸續展開，但到目前為止，尚無球隊公布本土球員薪資，進度比往年更慢，要怎麼加減薪、和經紀人拉距談判，讓球團很頭疼。

獅隊雖拿到總冠軍，據了解，加薪空間依然有限，甚至有人會被減薪，且幅度不小；連總冠軍隊都如此「小心翼翼」，另3隊狀況也好不到哪裡去。

儘管能夠體諒疫情狀況、共體時艱，也有球員覺得不公平，因為球團寧願花大錢請洋將，對於本土球員薪資卻斤斤計較。

今年各隊洋將不但早早備齊，開出條件都不差，不少外籍球員可以領到大聯盟基本年薪57萬500美元（約台幣1657萬元），砸錢不手軟。