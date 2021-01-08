中職／兄弟添「柱」力 菜鳥扮鬼滅角色很歡樂

中信兄弟隊今天在屏東中信公益園區展開春訓，上午的「菜鳥日」笑聲不斷，新加盟的10名新人變裝成熱門動漫「鬼滅之刃」的角色，要為球隊增添「柱」力，林志綱扮演的禰豆子登台時獲得最大歡呼聲。

菜鳥們抽籤決定扮演角色，鬼殺隊九柱中，余謙變成「水柱」富岡義勇、林吳晉瑋是「蛇柱」伊黑小芭內、黃韋盛是「炎柱」煉獄杏壽郎、曾家鋐是「蟲柱」胡蝶忍、劉貴元是「戀柱」甘露寺蜜璃、李聖裕是「岩柱」悲鳴嶼行冥；主角群則由宋晟睿扮演嘴平伊之助、馬鋼是炭治郎、林志綱是禰豆子、林樺慶是我妻善逸。

菜鳥變裝後還要以動漫角色的方式自我介紹，並且分成「爪之呼吸」和「象之呼吸」兩組，互相挑戰MVP舞蹈、唱歌等關卡，遇襲一軍活動，讓現場學長們笑聲不斷，場外的球迷也響起掌聲，最後輸的組別也要與球迷見面「會客」。

宋晟睿認真練舞半小時

中信兄弟隊開訓「菜鳥日」，10名新人扮演成熱門動漫「鬼滅之刃」的角色。記者蘇志畬／攝影

【中央社／屏東8日電】

中信兄弟隊開訓菜鳥日很特別，讓球員扮演日本超人氣漫畫「鬼滅之刃」中的角色，還要跳應援曲、唱歌；兄弟新秀宋晟睿扮嘴平伊之助，前一晚認真練舞半小時，果然獲滿堂彩。

中職中信兄弟隊開訓走「鬼滅風」，9名新秀和今年加入的「資深菜鳥」林樺慶扮演鬼滅之刃中的角色。

余謙扮水柱富岡義勇、宋晟睿扮嘴平伊之助、馬鋼扮演炭治郎、林志綱為禰豆子、林吳晉瑋扮蛇柱伊黑小芭內、黃韋盛扮炎柱煉獄杏壽郎、曾家鋐扮演蟲柱胡蝶忍、劉貴元扮戀柱甘露寺蜜璃、李聖裕扮演岩柱悲鳴嶼行冥、林樺慶扮演我妻善逸。

菜鳥除了角色扮演，還要跳應援曲、秀歌藝，宋晟睿透露，昨天晚上特別練舞半小時，本來約馬鋼一起練舞但被拒絕，昨晚的練舞有成效，今天表演逗樂學長和現場球迷們。

宋晟睿笑說，菜鳥主題日很有趣，雖然有點緊張，但用開心的方式去表現，角色扮演只希望不要抽到女生的角色，最喜歡的「鬼滅之刃」角色是炭治郎。

面對第一個職棒完整球季，宋晟睿表示，還有很多需要調整的地方，打擊部分教練團也有給建議。

宋晟睿業餘時期是投打二刀好手，但他表示目前先以打擊為主，每週牛棚練投約1次，新球季目標「健康為主，先把身體素質練強壯，再去調整技術」，只要有上場機會，就好好表現，把握機會為球隊貢獻。