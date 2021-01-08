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中職／王威晨接下兄弟隊長 稱己是「開朗活潑的學長」

中央社 / 屏東8日電
中職中信兄弟隊8日在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，野手王威晨（中）從林智勝（左）手中接下隊長職務，副隊長則由李振昌（右）擔任。 中央社
中職中信兄弟隊8日在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，野手王威晨（中）從林智勝（左）手中接下隊長職務，副隊長則由李振昌（右）擔任。 中央社

中信兄弟隊王威晨今年接下隊長職務、副隊長為李振昌，王威晨笑稱自己是「開朗活潑的學長」，盼扮演溝通橋樑；至於差8次完成生涯百盜，「身體狀況允許、就會朝目標邁進」。

中職中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，隊長職務由林智勝交棒給中生代好手王威晨，林智勝表示王威晨具備實力和領導力，期許他接下隊長位置後，可以繼續加油。

王威晨表示，自己還有很多進步的空間，也有很多地方需要突破，隊長除了扮演教練團和球員間溝通的橋樑外，他也希望隊友間的溝通可以更好，「不要只是單向的給予意見，希望能雙向互動」。

問起被選中成為隊長的原因，王威晨笑說，林智勝是很開朗活潑的學長，「我私底下也是，學弟們都蠻愛找我開玩笑的，可能學長有看到這點，才會選我當隊長」，王威晨也提到，林智勝擔任隊長期間，學長、學弟們沒有太大的距離，休息室氣氛很不錯，也希望可以延續下去。

王威晨2018、2019年間完成中職盜壘王2連霸，去年球季盜壘此數較少，單季僅17次盜壘成功，中職生涯盜壘數累積92次，今年球季達成生涯百盜不是問題。

王威晨表示，去年球季一直被問盜壘的問題，但春訓時就有發現盜壘狀況沒有非常理想，今年還是會持續調整，只要身體沒有太大的傷痛，還是會繼續往盜壘目標挑戰，這也是教練團給的定位。

王威晨 林智勝 中職

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