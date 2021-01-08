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中職／球季進入第32年 洋將使用達1277人次

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
中職進入第32年，前31年已有1253人次外籍球員來台「助拳」，加上今年5隊季前找的24人，總數達1277人次。 中央社
中職進入第32年，前31年已有1253人次外籍球員來台「助拳」，加上今年5隊季前找的24人，總數達1277人次。 中央社

中職進入第32年，前31年已有1253人次外籍球員來台「助拳」，加上今年5隊季前找的24人，總數達1277人次。

中職洋將登錄人數去年放寬為4人、同時登錄3人，今年維持不變，唯獨新軍味全龍隊，第一年球季可多用1人，目前已找齊5人。

中職元年到7年，洋將登錄限制都是5人，每場最多可使用4位洋將、同時上場3人，直到1997年爆發假球案，加上台灣大聯盟成立，中職7隊兵源不足、才大幅開放。

職棒9年每隊最多可登錄12位外籍球員、每場最多可使用8人、同時上場4人，且採「走1人補1人」的規定，102人次創下單季洋將使用最多紀錄。

今年因為新冠肺炎疫情影響，各隊都提早找外籍球員，簽訂合約速度也很快，悍將隊甚至用了「育成洋將」，季前準備6位外籍球員備戰，是5隊之最。

目前全球疫情依然嚴峻，外籍人士來台有嚴格規定，目前簽訂洋將雖都可以來台，但得先進行14天隔離，各隊開訓時，暫時看不到洋將，但多數外籍教練已提前抵達，受到影響較小。

中職 味全龍 大聯盟

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