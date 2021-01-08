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中職／春訓練好練滿 助總準備好夜訓加強

聯合報 / 記者蘇志畬／屏東即時報導
中信兄弟隊今天舉行開訓典禮，總教練林威助準備好課表。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊今天舉行開訓典禮，總教練林威助準備好課表。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊今天舉行開訓典禮，春訓正式「動」起來，總教練林威助已準備好課表，在球團協助下增加訓練設備，除了提升訓練品質，也安排夜訓行程，供需要加強的球員參與。

兄弟今年從1月2日開始簡單訓練，今天正式啟動團體訓練，「助總」林威助表示，預計花四周時間提升強度，2月初開始舉辦隊內賽，農曆年前會與外隊比賽。

在春訓的調整上，與以往不同的是，林威助計畫增加場地使用效率，在球團幫助下增加發球機、打擊網等設備，縮短練習時間，讓球員不需耗費時間卻無法獲得足夠的練習量，「有其他場地可練，就可以分三組，練得量就比較多一點」。

中信公益園區的宿舍就在球場旁，訓練時間不受影響，球員也可自主訓練，林威助表示：「晚上也會安排夜訓，讓需要加強的球員，跟教練團討論缺的是什麼，再去加強。」

日職春訓時多半讓一、二軍分開訓練，中職球隊受限場地，無法比照辦理，林威助認為有好有壞，反而能讓球員努力被教練團看到，「或許原本不在一軍構想的球員成為黑馬」。

今年兄弟內野中線、右外野會是補強重點，林威助認為，會讓選手不只可守一個位置，打擊好的多安排守備位置，但也會在練習時觀察守備成功率，「如果只有打擊擅長，可能沒辦法每場都下」。

林威助 中職 中信兄弟

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