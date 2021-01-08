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中職／倪福德9日報到 兄弟看重過往實績測試無時程

中央社 / 屏東8日電
總教練林威助表示，倪福德加入春訓後，主要會透過牛棚觀察球種、球速、身體狀況，再跟投手教練團溝通討論。 中央社
總教練林威助表示，倪福德加入春訓後，主要會透過牛棚觀察球種、球速、身體狀況，再跟投手教練團溝通討論。 中央社

中信兄弟今天舉行開訓典禮，老經驗投手倪福德晚一天才會報到，被問起邀請倪福德春訓想法，領隊劉志威表示，倪福德過往有實績，用春訓測試的方式進一步了解身體狀況、再計畫下一步。

中職中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，去年被樂天桃猿隊釋出的投手林樺慶也以「菜鳥」方式亮相，跟著兄弟菜鳥球員變裝、唱歌、跳舞，至於去年被富邦悍將隊釋出的投手倪福德沒有出席。

領隊劉志威表示，倪福德預計明天才會到屏東報到、跟著訓練，劉志威也提到，倪福德過往有實績，近年因傷勢問題一軍出賽場次不多，資深球員身上都有一些傷勢，但透過體檢、醫生評估不一定與最實際的狀況相符，才會選擇用邀請春訓測試的方法來觀察。

總教練林威助表示，倪福德加入春訓後，主要會透過牛棚觀察球種、球速、身體狀況，再跟投手教練團溝通討論，看倪福德能否成為兄弟需要的戰力。

至於倪福德的春訓測試有沒有時程，劉志威則提到，「沒有時間點」，接下來專業評估的部分，交給教練團決定。

倪福德 中信兄弟 樂天桃猿

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