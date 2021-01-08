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中職／爭冠強調球員態度 林威助接兄弟教頭想突破

聯合報 / 記者蘇志畬／屏東即時報導
中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行春訓開訓典禮。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行春訓開訓典禮。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行春訓開訓典禮，繼續為新球季爭冠備戰，總教練林威助再次強調「態度」，升任一軍教練表現將被放大鏡檢視，林威助表示：「有這個機會，還是要挑戰、突破自己，看自己的能力在哪裡。」

接任總教練後，林威助受訪時多次提及「態度」，開訓典禮上也再次表示，「我想要帶出一支非常有態度的球隊，比賽中輸贏是難以掌握的，但唯有好的態度才能感動球迷，才能讓球迷為我們感到光榮，不會對不起自己」。

決定接任一軍總教練，林威助表示，當初剛回來台灣時，就有當教練的念頭，想跟年輕球員分享在日本18年來的經驗，加上二軍執教三年，看到年輕球員的成長，就想挑戰一軍總教練這個職務。

中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行春訓開訓典禮，總教練林威助（前）發表談話。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行春訓開訓典禮，總教練林威助（前）發表談話。記者蘇志畬／攝影

第一年擔任教頭，教練團協助不可少，林威助表示，首席教練丘昌榮有多年一軍經驗，去年也有總教練經驗可以分享，因應今年小球戰術可能增加，陳江和則專注在戰術執行、教導球員，升任一軍打擊教練的石志偉則有多年二軍配合默契。

今年兄弟球員找來林樺慶這名新助力，加上去年以余謙為首的選秀新人，都要競爭開季位置，林威助表示，如果能夠成為戰力當然最好，但現在才剛開訓，沒有說誰一定在一軍，要看練習狀況去決定最後一、二軍人員。

林威助 陳江和 丘昌榮

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