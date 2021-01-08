中職／是生日也是結婚紀念日 陳傑憲偕女友開心領證
統一獅野手綽號「四爺」的陳傑憲昨日度過26歲生日，也收到了最棒的禮物：與女友綺綺登記結婚。才幫助統一獅奪下冠軍的他，可說是鴻運當頭。
陳傑憲曾於2019年1月在IG貼出兩個人手牽手的影子照，並標註綺綺的帳號因而戀情曝光，去年底更是向綺綺求婚成功，如今在陳傑憲生日當天，小倆口終於有情人終成眷屬，四爺也在IG貼上兩人手拿結婚證明書，收到不少球迷支持與祝福。
綺綺曾為義大犀牛犀睛女孩、中信兄弟Passion Sisters的一員，擁有不少死忠粉絲，而陳傑憲於2016年第二輪第五順位加盟統一獅，擁有亮眼外型及深厚的打擊實力，長相神似「四爺」吳奇隆的他受到許多球迷支持，在去年球季的季後賽上，繳出優異的打擊三圍.310/.394/.517，更是在關鍵第七戰中貢獻一發兩分砲奠定勝基。
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