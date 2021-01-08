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中職／獅隊10日展開春訓 17日開訓儀式邀球迷同歡

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
獅隊春訓將在10日展開，17日前進南紡購物中心A2廣場舉辦開訓典禮，邀請球迷一起同樂。 聯合報系資料照
獅隊春訓將在10日展開，17日前進南紡購物中心A2廣場舉辦開訓典禮，邀請球迷一起同樂。 聯合報系資料照

2021年中華職棒將於3月13日開打，總冠軍統一獅隊在開幕戰迎戰中信兄弟隊，獅隊春訓將在10日展開，17日前進南紡購物中心A2廣場舉辦開訓典禮，當天獅隊本土教練團及選手將全員到齊參與盛會，與球迷正式宣告新球季備戰展開，屆時也將公布年度口號。

獅隊今年將移師到高雄國慶青埔球場進行訓練，將於10日開訓，17日舉辦開訓典禮，當天將公布年度口號、年度主題曲及教練團、選手、應援團年度挑戰目標，為新球季準備揭開序幕。

統一獅隊前進南紡購物中心A2館廣場舉辦開訓典禮，公布活動資訊。 圖／統一獅隊提供
統一獅隊前進南紡購物中心A2館廣場舉辦開訓典禮，公布活動資訊。 圖／統一獅隊提供

球團公布，當天下午的開訓典禮前，也特別安排Uni girls女孩簽名會及吉祥物萊恩、魚頭君拍照見面會，每場活動限額60位球迷參加，為配合政府防疫政策，採實名制，簽名會及拍照見面會活動將於1月9日到1月10日於統一獅官方網站開放球迷預約報名，從中各抽出60幸運位球迷。

UniＧirls女孩簽名見面會將由Albee、妮妮、Yuki、Mina、賴賴、Yovia、咪雅、詩詩、Manping 、Joy出席，當天限簽統一獅周邊商品，每人每個女孩限簽商品一項。

統一獅 中信兄弟 中華職棒

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