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高中木棒／24強有六隊全勝 成德高中苦戰晉級
高中棒球聯賽木棒組第一階段今天結束，由24支隊伍晉級，其中穀保家商、玉里高中、三民高中、高苑工商、平鎮高中、台東體中都拿下全勝，明起在第二階段賽程，爭取16強門票。
穀保家商今天以6：0擊敗強恕中學，在分組五隊的情況下，取得4連勝，另一強權平鎮高中也以4：0擊敗東石高中，面對同組其他5隊都奪勝，台東體中、高苑工商、玉里高中、三民高中也都在今天贏球後，保持不敗之姿。
嘉義高中今天則靠著先發投手錢可倫6局無失分，被敲出7支安打，有2次保送、6次三振的表現，加上麥寮高中單場5次失誤，以7：0在7局提前收下勝利，挺進24強。
嘉中總教練蔡士偉指出，錢可倫是球隊倚重的投手，資質不錯，「他的球真的很難打，連我們自己的捕手都很難接，球進壘前會亂竄。」錢可倫則自評此戰表現80分，「不算特別好，壞球太多，還是有保送。」
成德高中克服主將傷退劣勢，以6：3逆轉勝擊敗屏東高中拿下24強門票，一壘手鄭景文的腳被對手跑壘踩傷，送醫縫合，總教練黃郁倫透露，鄭景文原是球隊游擊手，在首戰對高苑工商時才傷到手指，今天復出又受傷。
好在成德高中其他高三主力繼續撐場，先發左投張畯未被影響心情，以5局丟3分完成任務，接替的游廷豪4局無失分封鎖，隊長的廖奕安也在3局下的兩分打點深遠安打，幫球隊要回領先。
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