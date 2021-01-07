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中職／悍將新秀陳真期待踏上新莊球場 健康是最大目標

中央社 / 嘉義7日電
中華職棒富邦悍將隊新秀陳真（圖）備受矚目，他7日開訓時表示，自己每個地方都還要加強，要一直精進自己，新球季目標盼能升上一軍、踏上新莊球場比賽。 中央社
中華職棒富邦悍將隊新秀陳真（圖）備受矚目，他7日開訓時表示，自己每個地方都還要加強，要一直精進自己，新球季目標盼能升上一軍、踏上新莊球場比賽。 中央社

中職富邦悍將隊新秀陳真備受矚目，職業生涯第一次參加春訓，他很期待也很緊張，新球季目標除了能踏上新莊球場比賽，經過去年在二軍受傷過之後，也體會到健康才是最重要的。

外野手陳真是去年季中選秀悍將第3指名，僅次於旅外的張進德、郭俊麟，陳真因為欣賞美職洋基隊傳奇球星曼托（Mickey Mantle），今年換上7號球衣向傳奇看齊。

面對職業生涯首次春訓，陳真說：「當然很期待、也滿緊張的，之前有問學長說春訓大概是怎麼樣，有設定一些東西，照著這些步驟走。」陳真也會詢問同是外野手的高國輝、林哲瑄等人，要怎麼去面對一整年的球季，「因為自己沒有體驗過，所以就是多問。」

陳真認為，自己每個地方都還要加強，要一直精進自己，不管打到什麼成績都要一直努力，「因為後面一直有人在追。」談到新球季目標，陳真說：「期待到新莊球場比賽。」意即希望可以上一軍，不過他表示，現在會把這個願望放在心裡，先從努力開始。

陳真指出，最大目標還是希望可以健康，因為去年剛進職棒在二軍比賽時，就在打擊時被球棒壓到導致虎口受傷，「那時候我就發現，就算想要做什麼、想要達成什麼目標，但如果沒有健康的身體，就什麼也達不到，這是進來後體會比較深的。」

經過秋訓的魔鬼操練後，陳真笑說現在已經適應職棒的訓練，「雖然秋訓滿辛苦的，但有學到東西，總教練也一直叮嚀我們要怎麼做。」面對新球季，陳真坦言有壓力，因為會對自己比較嚴謹，但希望面對壓力時能去享受。

富邦悍將 林哲瑄 中職

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