中職要如何破繭而出？後劉玠廷時代的新思維

2021年一開始，新冠疫情依舊沒有降溫趨勢，反而隨著英國變種病毒擴散，疫情則是有越演越烈趨勢。2021是否將延續2020年不平凡，在近期中職人事異動早已透露出了跡象。

首先，中職會長即將由吳志揚換成現任立法院副院長蔡其昌，成為是中職史上最「位高權重」的現任會長。緊接著，號稱中職史上最佳球隊經理人劉玠廷也於近期請辭了。然而隨著劉領隊退出球隊經營舞台，中職即將進入後劉玠廷時代經營思維。

完善的二軍制度、落實屬地主義、改善主場設施與啦啦隊應援等都是La new集團與劉玠廷領隊主政時期為中職所帶來的衝擊。 報系資料照

劉玠廷領隊為中職所帶來的衝擊與思維，就如新冠疫情為整個世界所帶來的改變如同一徹。由於隨著新冠疫情爆發，常洗手、戴口罩、居家隔離與保持社交距離等新生活常態改變人們生活方式，並迫使許多企業開始做出因應。至於被網友們譽為「太子」的劉玠廷領隊過去9年主政球隊期間，不單單改變了自家球隊經營方針，更是改變了中職過去經營球隊的傳統思維。

完善的二軍制度、落實屬地主義、改善主場設施與啦啦隊應援等都是La new集團與劉玠廷領隊主政時期為中職所帶來的衝擊。光是「全猿主場」思維，一開始被其他球隊，甚至是球迷們認為是曲高和寡的錯誤決策，可是如今成為中華職棒所有球隊群體效尤的不敗經略。

劉玠廷發起的「全猿主場」引發各隊效法。 報系資料照

不可否認，劉領隊是愛棒球的專業經理人，就如同當年由洪氏家族主導兄弟球團與創立中職般，劉領隊對於棒球熱情與專業度可說是完全實踐在球團經營上，進而影響整個中華職棒。而桃猿隊9年6冠輝煌戰績乃是為劉領隊能夠貫徹自身信念與思想的最佳底氣。

其實，回顧劉領隊為中職所帶來改變與他所提出的經營方針，在過去30年裡，許多網友與專欄作家們都早已提出類似想法，只是劉領隊是唯一能夠願意採納這些意見與付諸實踐的球團經營者而已。然而劉領隊球團幕後經營者的身份更是讓這些思維能夠貫徹的執行，這也是不爭的事實。

過去中職總是希望靠著國際賽熱度與節省成本來維持中職與球團經營，如今受到桃猿隊影響，現今的中職球團不但能夠自立自強，並能夠給予球員更高待遇，這也許是老球迷們從未想過的事。這一切都必須歸功於劉玠廷領隊與桃猿隊成功。

隨著劉領隊退出中職舞台後，中職未來究竟能否再次出現一名如劉領隊般的人物，繼續為台灣的職棒圈注入活水與新思維？ 報系資料照

在大聯盟，運動家魔球總管賓恩(Billy Beane)曾經為了把詹姆斯(Bill James)賽博計量學(Sabermetrics)帶入到球隊經營理念裡，受到整個棒球界撻伐。而在中職，劉領隊所帶領的桃猿隊也曾為了實施「全猿主場」制受到同業不少異樣眼光。回頭看來，這些理念都已成為當今業界無人質疑的顯學，甚至成為信仰。那麼隨著劉領隊退出中職舞台後，中職未來究竟能否再次出現一名如劉領隊般人物，繼續為台灣職棒圈注入活水與新思維，這就考驗著現今中職主事者們的眼光與經營態度。