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中職／不想再許身體健康 郭俊麟新目標想了10分鐘

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
富邦悍將隊今天舉行開訓儀式，去年選秀加盟的張進德（左）、郭俊麟（右）寫下新球季目標。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊今天舉行開訓儀式，去年選秀加盟的張進德（左）、郭俊麟（右）寫下新球季目標。記者蘇志畬／攝影

不想再許「身體健康」的願望，去年選秀加入富邦悍將隊的投手郭俊麟，在開訓典禮要寫下新年目標時被考倒，想了快10分鐘才寫下一個「穩」字，還在復健階段的他，只求穩穩度過。

郭俊麟過去效力日職西武獅隊時，也有立下新年目標的傳統，不過一直祈求身體健康，他說：「好像也沒什麼用。」今年到了悍將隊，想要有個不一樣的目標。

郭俊麟一開始開玩笑說，乾脆寫下想跟陳冠宇同隊的願望，但想想也不妥，也有人建議寫上「東山再起」，不過郭俊麟說：「我也沒有起來過，哪來的東山再起？」

最後郭俊麟的答案寫了個「穩」字，他說，目前還在復健階段，就是求穩，不要急著來，反而得不償失；郭俊麟在去年6月進行手肘韌帶重建手術（Tommy John），去年12月開始丟輕球讓肩膀活動，目前已經進行到短距離的傳接球。

這段期間，二軍投手教練蔡明晋也給予不少幫助，蔡明晋球員生涯也曾開過TJ手術，以過來人經驗提供建議，郭俊麟表示，開刀前後，都有跟蔡教練聊過，現在也會特別注意自己的投球動作。

郭俊麟 西武獅

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