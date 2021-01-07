中職／富邦悍將百年KANO棒球場開訓 勇媽黃敏惠加油打氣

中華職棒富邦悍將今年首度將春訓地點，移師嘉義市KANO棒球場，率5隊之先上午開訓，還簽下第6名洋將28歲右投手優瑪，嘉義市長黃敏惠受邀出席開訓儀式，為球員加油打氣，感謝富邦悍將選定KANO棒球場作為球隊春訓比賽場地。

富邦悍將球員們持香祈福，因應首次將春訓移師嘉市，製作出象徵嘉義小火車必勝列車車票，由球隊成員含領隊蔡承儒及總教練洪一中等人簽名，寫上個人目標，現場也進行新人宣言儀式，洪一中揮舞隊旗，帶球員高喊口號「富邦悍將Fight On」，宣告春訓展開。

「只要在這邊練習，一定會成功！」黃敏惠說，KANO棒球場是百年球場，很多選手都曾在此比賽，付出汗水及淚水，寫下輝煌故事，富邦悍選擇嘉市作訓練基地，她代表市民表示歡迎。

富邦育樂公司（富邦金控）是台灣唯一同時擁有職棒隊及職籃（台北富邦勇士）企業，對台灣體育界付出不遺餘力，此次在嘉市的訓練，一定能勇奪總冠軍，期望最好氣候、最好場域、最好球隊在這裡拿下最好的成績。

教育處指出，KANO棒球場在地服務逾百年，在嘉市府努力下，教育部體育署補助經費，雙方共同投入1億2150萬元整修球場，希望藉與富邦悍將建立合作關係，提供球隊全新球場訓練、比賽，並推動運動經濟發展，創造三贏。