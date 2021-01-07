中職／棒球超越藍綠 吳志揚、蔡其昌只聊棒球

中職新任會長蔡其昌今天和現任會長吳志揚會談近1個小時，蔡其昌說：「我和志揚兄的話題超越藍綠，遇到他都不會聊政治。」

吳志揚擔任兩屆、6年中職會長，「很榮幸為台灣職業運動奉獻，這些年在球團、聯盟同仁努力及國人支持下，台灣職棒有非常大轉變，更活潑、有朝氣和國際視野，最後一年遇到疫情，但也克服種種困難開打」。

新會長今天到聯盟拜會，吳志揚很開心地說：「我跟蔡其昌是老朋友、老同事，過去在立法院丟東西、都會盡量不要丟到他，謝謝他在這麼忙碌的情況下參與棒球工作。」

蔡其昌表明自己今天是請益之旅，另外就是感謝吳會長，「不管第5隊或防疫期間受到國際肯定，去年比賽有國際轉播，想看棒球只有台灣，這些都是吳會長、還有聯盟同仁一起努力的結果」。

蔡其昌知道擔任會長將會很辛苦，「會長過去承擔的事物，是外人不容易看到的，如何帶領聯盟士氣高昂，面對球迷的挑戰，吳會長也傾囊相授，並告訴我，再怎麼複雜也沒立法院複雜，讓我安心一點」。

蔡其昌很肯定吳志揚過去的努力，「他說會長做很認真、頭髮一直掉，也告訴我，頭髮白了之後會掉」。