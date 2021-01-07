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中職／會長蔡其昌1月19日上任 聯盟秘書長人選還在找

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
中職新任會長蔡其昌（右）拜會現任會長吳志揚。圖／中職聯盟提供
中職新任會長蔡其昌（右）拜會現任會長吳志揚。圖／中職聯盟提供

立法院副院長蔡其昌1月19日接任中職聯盟會長，新任秘書長目前還在徵詢中，「有請朋友推薦，也跟一些人聊過，但到目前為止，還沒決定人選」。

依照慣例，中職秘書長隨會長卸任請辭，新任會長再另行聘任（或留任）秘書長，最近傳出不少人選，蔡其昌也說：「我聽到的就有好幾人。」

但蔡其昌強調，「這件事，會等正式上任後才任命，我今天仍是副院長，上任前不會公布秘書長人選」。

在蔡其昌的認知中，當會長就是要幫棒球界做事，「希望未來聯盟及秘書長，都能幫忙團結棒球界，未來的秘書長，要能配合我的想法」。

蔡其昌再度提出秘書長條件，「會長是無給職，秘書長要能領導所有聯盟工作人員，行政能力要有經驗、對棒球事務要熟悉、領導統御要有歷練」。

蔡其昌希望，新任秘書長能符合這些要件，「這些日子有徵詢球界朋友的意見，但直到今天為止，還沒決定找誰當秘書長」。

棒球 中職

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