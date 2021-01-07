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中職／第6隊未必是高雄在地企業 蔡其昌認為服務業適合

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
中職新任會長蔡其昌（右）拜訪現任會長吳志揚。記者婁靖平／攝影
中職新任會長蔡其昌（右）拜訪現任會長吳志揚。記者婁靖平／攝影

什麼企業比較適合籌組第6隊，立法院副院長、中職聯盟新任會長蔡其昌認為，跟服務業有關的企業比較適合，「也會找其他地方、願意到高雄作主場的企業，不一定是高雄在地」。

蔡其昌今天拜會中職現任會長吳志揚，他表示，高雄球迷、陳其邁市長都很希望高雄有比賽，「吳會長已經先完成規劃，今年開始有比賽，我也會承襲下去，繼續在高雄辦比賽」。

蔡其昌提到，吳會長促成立第5隊、也希望第6隊出現，「這是我們兩人一起希望完成的事情，正式上任後，會先去高雄拜會，了解環境、希望落腳高雄的誘因」。

蔡其昌已和陳市長通過電話，表達聯盟力促成立第6隊的意願，「但高雄條件要好一點，畢竟投入職棒就是象徵1年準備1億元虧損，心都先涼一半，高雄有什麼誘因設計很重要，聯盟都可以協助」。

至於要不要找在地企業、或陳市長之前提到過的製造業，蔡其昌說：「不一定是高雄在地企業，這些還需要溝通。」

蔡其昌過去還是球迷時，曾有一些企業向他詢問過職棒經營的想法、意見，「正式上任後，會再問他們的還有沒有這個想法，先從這些企業開始」。

蔡其昌強調，製造業加入職棒的廣告效益、企業形象不一定合適，「服務業相關的企業關連性比較大，直接面對消費者的企業比較適合」。

中職新任會長蔡其昌（左）拜會現任會長吳志揚。圖／中職聯盟提供
中職新任會長蔡其昌（左）拜會現任會長吳志揚。圖／中職聯盟提供

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