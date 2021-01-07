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中職／有「猿」相會 新4悍將續當隊友

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
富邦悍將隊春訓開訓，4位前樂天桃猿球員林柏佑（左起）林逸翔、教練鍾承祐、楊瑞承、葉竹軒，換上悍將球衣亮相。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊春訓開訓，4位前樂天桃猿球員林柏佑（左起）林逸翔、教練鍾承祐、楊瑞承、葉竹軒，換上悍將球衣亮相。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊新球季有「猿」人再相會，4位前樂天桃猿球員林柏佑、林逸翔、葉竹軒、楊瑞承，加上教練鍾承祐，在春訓換上悍將球衣亮相，繼續當隊友。

林柏佑去年季後未被放進60人名單，雖然猿隊有意簽回，不過林柏佑感受到富邦悍將隊的誠意，加上想要到新環境接受挑戰，因此決定加盟悍將，「刺激自己，球員生涯可以走的更長」。

去年球季林柏佑因腰部不適，減少出賽，到季末才復出，沒想到季後就換了新東家，他認為季後球員流動，對環境是好事，前東家也抱持支持態度，對球迷來說則有新鮮感，「像是我對上劉時豪，兩個人都穿上不同球衣了」。

因補償條款來到悍將隊，楊瑞承透露，自己在秋訓後抽空到宜蘭釣蝦放鬆，突然接到樂天球團的電話，得知被悍將隊選中，「很感謝富邦給機會，來這邊要繼續努力」。

被釋出後獲得悍將網羅，葉竹軒表示，釋出當下難過了兩天，就接到沈鈺傑的電話，很高興還有球可打，要最短時間去適應新環境。

同樣被釋出的林逸翔有超過一支球隊爭取加盟，最後選擇落腳悍將隊，他透露，主要考量富邦較熟悉，2016年離開美職後，曾到富邦隨隊春訓，還有三民高中學長陳鴻文等熟人在。

生涯在一軍出賽次數不多，林逸翔遭釋出後，一度考慮轉換跑道，「猶豫是否適合這條路。」但在沈鈺傑、猿隊學長的鼓勵下，仍回到球場，「還沒30歲，還有機會，最壞就是這樣，還是繼續努力」。

林柏佑 樂天桃猿 富邦悍將

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