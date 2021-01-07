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中職／不當傳家寶了！ 20年象迷狠心標售恰恰隕石卡

聯合新聞網 / 綜合報導
不當傳家寶了！20年象迷狠心標售恰恰火星隕石卡。 攝自拍賣網站
不當傳家寶了！20年象迷狠心標售恰恰火星隕石卡。 攝自拍賣網站

中華職棒推出彭政閔限量「火星隕石卡」中獎機率極低，日前有位幸運球迷成為第一位換領「火星隕石卡」的得主，直言「可以當傳家寶了。」然而卻在拍賣網站上驚見此卡被以競標的方式上架。

中職日前發行的2019年年度球員卡，也是彭政閔球員生涯最後一年，特別製作了9款彭政閔「火星隕石書卡」，每款限量1張，卡片上面有彭政閔創下的不同紀錄，共通點是都附有一小顆火星隕石，記載著火星隕石的降落時間、地點，25萬包只有1張。

一名林姓球迷到中職聯盟辦公室，用抽中的交換卡，將真正的「火星隕石卡」換到手，聯盟透露，日前已有球迷來電表示抽中「火星隕石卡」，不過林先生是第一位來兌換的球迷，他自稱是20年兄弟球迷，共搜刮500包球員卡才將「火星恰」拿到手，直呼「可以當傳家寶了。」

林先生領獎後不久，卻在知名拍賣網站上驚見「火星恰」被以競標的方式上架，而價格已經被炒至近49000元台幣。

彭政閔 中職

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