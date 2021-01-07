中職／育成洋將、二軍增加自辦賽 悍將吹新風

富邦悍將隊今年球季在本土、洋將培育上都有不同思維，除了試行「育成洋將」的新作法，另考量二軍本土投手出賽、與一軍賽事銜接，二軍每周將多一場自辦賽。

中職規章中並無「育成洋將」的規範，過往雖有類似案例，但悍將領隊蔡承儒說明，「育成」與「測試」洋將有所不同，「測試洋將要測試能不能打一軍，但我們不會要求育成洋將今年馬上就要上一軍」。

悍將隊今年由索沙、羅力、邦威、納恩斯、傑斯等五名洋投爭取一軍位置，育成洋將優瑪則在二軍出賽為主，蔡承儒表示：「其實也是雙保險，如果五個洋將出問題，有人替補，二軍本土投手受傷，他也可以分攤局數。」

這也代表二軍會有二至三名洋將要出賽，為避免壓縮本土選手空間，副領隊沈鈺傑表示，近期與投手教練開會討論，二軍一周，有兩場比賽由洋投先發，另一場安排本土「雙先發」，等二軍賽程出爐就會規劃，投手何時出賽頻率、局數「所以不會擔心本土有落後的情況。」

特別的是，悍將每一周都會增加一場自辦賽，讓投手能夠維持出賽進度，也與一軍單周四到五戰的頻率接軌，沈鈺傑表示，出賽頻率接近一軍，球員的體力、狀況才會較容易調整。

悍將球團去年下半季就有計畫由沈鈺傑升任副領隊，沈鈺傑表示，球隊還需培養戰力，今年找來陳瑞振擔任二軍首席教練，原因是看到「振總」帶領基層棒球的方式不同，會觀察選手的特長，創造選手的獨特價值，「滿適合在二軍培養年輕球員」。