中職／索沙10日抵台 悍將開季6洋將大手筆

富邦悍將隊今年找來6名洋將備戰，經過21天的隔離程序後，預計2月初陸續到春訓基地會合，老朋友索沙將在本月10日第一個抵台，羅力隔天到達，開季就有完整戰力，領隊蔡承儒透露，確實也付出比以往高的成本。

悍將隊去年上半季吃到洋投戰力不足的苦頭，今年有6名洋投準備，總教練洪一中表示，有跟球隊反應過去年的狀況，「很感謝公司一下子補進這麼多人，印象中以前沒有開季這麼多洋將」。

大手筆找來充足的外籍戰力，蔡承儒表示，洋將薪資不會公布，不過整體來說，「人數多，成本是會比以往多，但也換個思維，有狀況提早準備。」

索沙、羅力原本就簽訂複數年合約，也是悍將隊今年最先來的兩名洋投，至於簽回的邦威以及新加入的納恩斯、傑斯、優瑪，則還要等待流程，雖然找來6人，不過蔡承儒表示，優瑪是採育成模式，開季登錄的3人由另5人爭取。

索沙、羅力依序於10日、11日抵台，先經過14天的居家檢疫，7天自主管理期可到新莊球場練習，不過陪練人員需登記，洪總表示，照進度來看，要到2月初洋將才會陸續會合，不過因都是投手，在新莊傳接球就已經算是開始練習。