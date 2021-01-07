中職／悍將四球員換背號 陳真穿7號向洋基傳奇曼托看齊

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聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
富邦悍將隊今天在嘉義市立棒球場進行春訓開訓典禮，年度新口號喊出「FIGHT ON」。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊今天在嘉義市立棒球場進行春訓開訓典禮，年度新口號喊出「FIGHT ON」。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊今天在嘉義市立棒球場進行春訓開訓典禮，年度新口號喊出「FIGHT ON」，中職32年賽季要強悍出擊，以總冠軍為目標，也有球員換上新背號出發。

悍將隊今年首次移師嘉義訓練，配合當地著名的小火車，設計「必勝列車」的專屬車票，供全員寫下年度目標，領隊蔡承儒、副領隊沈鈺傑、行政副領隊陳昭如以及總教練洪一中皆寫下「總冠軍」。

去年新秀也上台喊出個人目標，加盟後立刻成為即戰力的張進德，期待今年拿下總冠軍後，一起在新莊遊行，仍在復健中的郭俊麟寫下一個「穩」字，穩穩地迎向新球季。

連續第五年擔任悍將隊長的林哲瑄與副隊長陳鴻文、李宗賢擔任橋樑角色，林哲瑄表示：「很感謝教練團肯定，每年都會希望以隊長身份帶領球隊往更好的方向前進，雖然結果總不如預期，但還是會繼續努力，更期許今年能順利拿下總冠軍。」

今年悍將超前部署，簽下六位洋將備戰，1月10日起陸續抵台，原簽訂複數年合約的索沙、羅力以及強勢回歸的邦威皆會穿上原背號繼續奮戰，新加入的納恩斯將穿上48號，傑斯則要披上66號戰袍，第六位加盟的洋投優瑪選用89號球衣。

有球員更換背號展開全新球季，王尉永穿上一軍牛棚教練林正豐轉讓的34號，換穿42號的林正豐表示：「此背號在美職有王牌的象徵意義，我很肯定尉永的實力並期許他換上新背號能有更上一層樓的表現，承接球隊牛棚主力的使命。」

新秀陳真則因欣賞洋基球星曼托（Mickey Mantle），換上7號球衣向傳奇看齊，吳世豪領了與名字諧音的50號，林聖榮穿上以往皆為教練或洋投選用的99號，希望自己跟他們一樣能在職棒有亮眼成績。

新入團的楊瑞承穿上83號戰袍，而葉竹軒、林逸翔分別選用45號、16號球衣，林柏佑則換上94號新球衣；新加入教練團陣容的二軍首席教練陳瑞振及二軍打擊教練鍾承祐，分別選用77號、56號；二軍投手教練布魯斯及甫轉任二軍外野教練的徐育澄則分別穿上36號、93號球衣。

牛棚 林哲瑄

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