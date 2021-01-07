中職／悍將開訓拚冠軍 洪總點出勇氣、心態兩方向

中職富邦悍將隊今天在嘉義市立棒球場舉行春訓開訓儀式，執教第二年的總教練洪一中，繼續以總冠軍為目標，也勉勵球員兩個重點，一是勇氣、二是心態，有勇氣做改變，也要將心態調整到以團隊為主。

悍將今年找來6洋將，教練團、球員也都有所補強，兵強馬壯的陣容迎接新球季，今年移師嘉義春訓，嘉義市長黃敏惠到場給予祝福，洪一中也感謝市長提供好的場地訓練，「我們會用心努力練習、希望有好結果，拿下富邦第一座總冠軍」。

要跨過最後一步，抵達最期待的目標，去年執教後，洪一中觀察到，球員普遍都很努力，但為何沒有好效果？重點還是在心理，今年春訓也想找機會跟球員聊聊，勇氣及心態兩個重點。

富邦悍將隊今天在嘉義市立棒球場展開春訓，總教練洪一中（右起）、副領隊沈鈺傑、領隊蔡承儒、行政副領隊陳昭如的目標都寫下「總冠軍」。記者蘇志畬／攝影

洪一中表示：「勇氣不是爭強鬥狠，要看你是不是有勇氣改變，去做突破性的訓練，敢去挑戰、敢去突破、敢去改變。」至於心態，則不能只看到個人，而要以團隊為主，如果每個人目標一致，就可拿下總冠軍。

今年悍將隊多了四名前桃猿隊球員，洪總也以他們為例，「如果沒有改變，只是換個地方再被釋出，要讓自己變得不一樣，這就需要勇氣」。

今年球季，中職從四隊增至五隊，洪總認為，奇數球隊每周對戰組合都不同，對球迷來說會有新鮮感，投手安排上也需要有不同思考，「對不同球隊要有不同考量」。