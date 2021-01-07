日職／央聯是否該設立指定打擊？ 松井秀喜這樣說

「酷斯拉」松井秀喜日前參加日本電視節目「ニッポン放送ショウアップナイター」55週年活動，針對近期熱議的央聯是否設立DH制發表意見。

松井秀喜表示，「個人認為有了DH可以延長部分選手的職業生涯，至少我覺得自己當時能待在美聯真是太好了。」並針對指定打擊帶來的好處表示，「也能對某些打擊技巧高超，守備卻差強人意的選手提供機會。」

日職掀起央聯是否也該採指定打擊制的呼聲，尤其上個球季，央聯讀賣巨人在日本一系列賽再度慘遭洋聯軟銀4戰打爆，巨人監督原辰德更加堅持中央聯盟也要有指定打擊，希望能與太平洋聯盟匹敵。

針對央聯與洋聯的實力差距，松井秀喜說，「兩個聯盟水準差這麼多的原因跟設立DH制有沒有關係，這點我就不太清楚了。」

松井秀喜從1993年到2002年效力巨人軍期間，曾3度拿下日本一、3次央聯MVP，入選9屆明星賽，雖然巨人隊在央聯是採投手打擊制，不過松井到大聯盟洋基隊、天使隊、運動家、光芒隊等美聯球隊，都擔任過指定打擊。