日職／三週內4人確診 養樂多重砲村上宗隆「染疫最大咖」

養樂多球員村上宗隆傳確診，個人表示發燒到38.2度並有倦怠感，而這也是近三週以來第4名日職選手染疫，和他一同在宮崎縣自主訓練的有青木宣親等5名球員，已被認定為親密接觸者進行隔離。

據日媒《Daily》報導，20歲的村上宗隆近日在宮崎縣自主訓練，6日出現發燒、與疲勞症狀，就醫後經PCR檢測為陽性，目前正在居住的旅館中進行隔離。

去年賽季村上全年都以養樂多4棒出賽，繳出.307打擊率和28支全壘打及86分打點，被網友稱為「染疫最大咖」。

與村上宗隆一同訓練的還有青木宣親、西浦直亨、鹽見泰隆、宮本丈、中山翔太5人，還有一名工作人員總共6名，都被認定為親密接觸者在旅館進行隔離。

自去年年末軟銀投手東浜巨染疫，今年年初則是羅德投手石川步、阪神投手岩田稔，加上村上宗隆已是近三週的第4名日職球員傳出確診。