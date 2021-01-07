快訊

恭喜！小甜甜證實懷孕 同時升格人妻人母

示威者暴動硬闖國會 川普煽動要負最大責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／三週內4人確診 養樂多重砲村上宗隆「染疫最大咖」

聯合新聞網 / 綜合報導
村上宗隆成為近三週以來第4名日職選手染疫。 聯合報系資料照
村上宗隆成為近三週以來第4名日職選手染疫。 聯合報系資料照

養樂多球員村上宗隆傳確診，個人表示發燒到38.2度並有倦怠感，而這也是近三週以來第4名日職選手染疫，和他一同在宮崎縣自主訓練的有青木宣親等5名球員，已被認定為親密接觸者進行隔離。

據日媒《Daily》報導，20歲的村上宗隆近日在宮崎縣自主訓練，6日出現發燒、與疲勞症狀，就醫後經PCR檢測為陽性，目前正在居住的旅館中進行隔離。

去年賽季村上全年都以養樂多4棒出賽，繳出.307打擊率和28支全壘打及86分打點，被網友稱為「染疫最大咖」。

與村上宗隆一同訓練的還有青木宣親、西浦直亨、鹽見泰隆、宮本丈、中山翔太5人，還有一名工作人員總共6名，都被認定為親密接觸者在旅館進行隔離。

自去年年末軟銀投手東浜巨染疫，今年年初則是羅德投手石川步、阪神投手岩田稔，加上村上宗隆已是近三週的第4名日職球員傳出確診。

發燒

相關新聞

中職／悍將雖擁豪華6洋投 首冠仍非囊中之物

富邦悍將找來「育成洋將」優瑪，加上原來的索沙、羅力、邦威，還有新來的前韓職勝投王納恩斯、2017年大聯盟天使最多勝投手傑斯，富邦開季前一口氣擁有6名洋投居各隊之最，就是著眼過去兩年只差1步就能打季台灣

日職／軟銀新秀訓練菜單嚇死人 監督要他「跑到吐」

據《日刊運動》報導，軟銀潛力新秀古谷優人休賽季收到球隊監督工藤公康的自主訓練菜單，其內容要他「跑到吐」，為的是能在新賽季讓控球和球速有所提升。 21歲的古谷優人是軟銀在2016年選秀會上的第二指

日職／三週內4人確診 養樂多重砲村上宗隆「染疫最大咖」

養樂多球員村上宗隆傳確診，個人表示發燒到38.2度並有倦怠感，而這也是近三週以來第4名日職選手染疫，和他一同在宮崎縣自主訓練的有青木宣親等5名球員，已被認定為親密接觸者進行隔離。 據日媒《Dai

中職／季前已找24人 洋將超過上季註冊數

在富邦悍將隊宣布簽下第6位洋將後，中職職棒今年球季5隊共24名外籍球員，球季還沒開打，備戰人數已超過去年整季洋將註冊人次...

中職／悍將創聯盟「育成」先例 日職已行之有年

富邦悍將隊昨天宣布簽下第6名外籍球員，28歲的右投手優瑪被定位在「育成洋將」，中職過去未有「育成」相關規範，類似的「測試...

中職／買500包抽中彭政閔火星隕石卡 球迷直呼幸運

中華職棒推出的彭政閔限量「火星隕石卡」中獎機率極低，今天有位幸運球迷現身，新店林先生帶著交換卡來到聯盟，成為第一位換領「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。