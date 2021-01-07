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日職／軟銀新秀訓練菜單嚇死人 監督要他「跑到吐」
據《日刊運動》報導，軟銀潛力新秀古谷優人休賽季收到球隊監督工藤公康的自主訓練菜單，其內容要他「跑到吐」，為的是能在新賽季讓控球和球速有所提升。
21歲的古谷優人是軟銀在2016年選秀會上的第二指名，球團也對他抱有十足期待，工藤監督傳LINE要他在休賽季以下半身為重點進行鍛鍊，並開出每天跑100公尺100趟、200公尺50趟、300公尺25趟的殘酷訓練菜單。
古谷優人上個賽季登板4次，雖然僅投5.2局但三振多達9人，K/9高達14.29，但控球不佳附帶了6次保送，身高僅176公分就能飆出160公里速球的他表示今年不回家鄉北海道了，決定在租屋處自主訓練。
古谷優人表示，「監督給的訓練菜單雖然很艱鉅，但為了達成今年一軍出賽30場的目標我會努力。」
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