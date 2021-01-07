中職／悍將雖擁豪華6洋投 首冠仍非囊中之物

富邦悍將找來「育成洋將」優瑪，加上原來的索沙、羅力、邦威，還有新來的前韓職勝投王納恩斯、2017年大聯盟天使最多勝投手傑斯，富邦開季前一口氣擁有6名洋投居各隊之最，就是著眼過去兩年只差1步就能打季台灣大賽或季後賽的缺憾。

富邦還找來前兄弟象總教練陳瑞振，擔任二軍首席教練，延攬鍾承祐擔任二軍打擊教練，找了前中職洋投布魯斯當二軍投手教練，確定以嘉義市立棒球場作為二軍訓練基地，打造完善農場養成體系企圖心十足。

雖然富邦FA自由球員市場失去左投賴鴻誠，並釋出投手黃亦志、倪福德、張竣龍、彭璿紘、楊程皓、陳冠傑、陳明軒，捕手林志洋，內野手石翔宇與外野手曾慈恩、張詠漢、陳韋奇等12名球員，不過也網羅前桃猿選手林柏佑、林逸翔、葉竹軒、楊瑞承。

富邦超前部署補強「超額」洋投，二軍教練團與訓練基地煥然一新，若林柏佑能復活，就可有效補足原本較為薄弱的牛棚戰力，富邦球團所做的這一切，就能拿到進軍中職以來首座季冠軍，甚至總冠軍嗎？

富邦擁有索沙、納恩斯、傑斯這3名聯盟頂級洋將，兩屆投手三冠王羅力開季很可能是第4或5號洋投，就連去年表現不錯的邦威，都不保證能常駐一軍，就可知道富邦洋投戰力有多雄厚。

索沙(左)號稱中職史上最強洋投、羅力(右)在中職都快要百勝了，這兩位洋投在新球季應該很快就能進入狀況。 聯合報系資料照片

然而，不要忘記了，其他球隊洋投也不是吃素的，衛冕軍統一獅奪冠三大助拳人布雷克、猛威爾、泰迪都續留，還加簽2013年紅襪世界大賽冠軍成員飛利士；樂天桃猿威克神、歐飛登都是3A等級洋投，猛快2019年在韓國職棒投過無安打比賽，豪勁過去在日本職棒也有不俗表現。

中信兄弟留住年度MVP德保拉就是最佳補強，還有在台打滾多表表現不錯的萊福力，去年待在日職阪神虎的歐尼爾，先發輪值頗有看頭；新軍味全龍先發洋投布里漢、甘格農去年在韓職都是固定先發輪值，成績還不賴，預計擔任終結者的田澤純一，實力無庸置疑。

德保拉(右)是中職去年年度MVP以及投投三冠王，萊福力(左)也來台灣3年了，加上來新來的歐尼爾，洋投陣容同樣是非常整齊。 聯合報系資料照片

中職各隊願意砸錢找優質洋投，也讓富邦洋投沒有太顯著優勢，而且，今年球季中職比賽用球係數降低，球的縫線增高，代表球更不彈了，擊球飛行距離和初速度將大幅降低，平均每場得分預期將壓在兩位數以下，2:1、3:2、4:3的比分應該不會少，超級打者聯盟的日子一去不復返。

洋投更強，球更不彈，守備和跑壘就很重要了，可是，富邦內野一、三壘角落防線是軟肋，外野手羅國麟、陳真守備不好，主力選手速度也不快，教練團無法積極採用戰術壓迫對方防線，的確有些吃虧，而且在短期決戰，這樣的缺點更會被凸顯出來。

再者，富邦主力球員有年紀偏大、傷勢不斷的現象，除非年輕選手能有效拉近實力鴻溝，讓一軍先發、板凳選手，或是一、二軍球員輪替差距不會那麼大，否則長期賽季顯得吃虧；還有，富邦老將必須像去年季末到總冠軍戰的統一獅老將一樣以身作則，扮演母雞帶小雞的角色，團隊才能產生良好化學效應。

最後，以洪一中為首的教練團，經過去年一整年與選手磨合，期間經過許多折衝、妥協，總算有一個團隊雛形，新球季能否延續季末氣勢一舉攻頂，還是有像胡金龍這樣的未爆彈，有待時間驗證。

悍將主力球員年輕偏高，守備上也有不少待改善的地方，總教練洪一中(右)可能要傷透腦筋。 聯合報系資料照片

富邦2017年進軍中職以來，補強不手軟，兵強馬壯，每次開季前常被視為奪冠大熱門，但總是雷聲大雨點小，今年能否首闖總冠軍戰，進而拿下「富邦首冠」，實在是不容易回答的問題，畢竟樂天桃猿、中信兄弟、統一獅都有不錯的戰力，也具奪冠潛力，新球季富邦挑戰才正要開始。