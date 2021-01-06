中職／買500包抽中彭政閔火星隕石卡 球迷直呼幸運

中華職棒推出的彭政閔限量「火星隕石卡」中獎機率極低，今天有位幸運球迷現身，新店林先生帶著交換卡來到聯盟，成為第一位換領「火星隕石卡」的得主，開了500包才抽中不簡單，但相較25萬包之一的機率，已十分幸運。

中職日前發行的2019年年度球員卡，也是彭政閔球員生涯最後一年，特別製作了9款彭政閔「火星隕石書卡」，每款限量1張，卡片上面有彭政閔創下的不同紀錄，共通點是都附有一小顆火星隕石，記載著火星隕石的降落時間、地點，25萬包只有1張。

今日一名林姓球迷到中職聯盟辦公室，用抽中的交換卡，將真正的「火星隕石卡」換到手，聯盟透露，日前已有球迷來電表示抽中「火星隕石卡」，不過林先生是第一位來兌換的球迷。

林先生是20多年的兄弟球迷，也經常收集球員卡，他透露，自己先預購了140包，後來四處收購了60包，加上跑到體育用品店一口氣買了300包，花了4萬5千元，買到500包，在其中抽中限量的「火星隕石卡」，直呼幸運，也認為聯盟球員卡越做越好。