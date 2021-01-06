高中木聯／馮皓助穀保晉24強 想「預約」投4強戰

高中木棒聯賽第一階段，穀保家商、興大附農搶分組龍頭，穀保靠著馮皓先發5局，加上兩大王牌投手潘文輝、林昱珉接力後援，攜手完封興大附農，以5：0拿下三連勝，取得分組第一，晉級24強。

馮皓去年11月底的黑豹旗賽事曾對興大附農先發6局無失分，今天再繳出5局0失分表現，只被擊出2支安打，有3次保送，送出5次三振，穀保總教練周宗志指出：「他從暑假開始，整體的投球穩定性進步很多，出賽也都能穩定地把局數吃完。」

馮皓坦言再次對決，較有心得，「因為有對過，都知道對方打者的習性，所以投起來比較輕鬆一點。」然而他自認此戰直球狀況不好，也未投出應有球速，「開賽面對第一個打者就投保送，後面就有做了一點調整，變化球投比較多。」

馮皓退場後，前兩場未出賽的潘文輝、林昱珉各投兩局，調整比賽感覺，潘文輝最快球速147公里，林昱珉則是146公里，周宗志表示，兩人都還在調整階段，未達最佳狀態。

穀保全場敲出9支安打，僅楊峻豪單場敲雙安，周宗志坦言，球隊目前的打擊狀況還有些低迷，選手負面想法太多，一直向他們強調要多正面思考，木棒聯賽前兩階段先以拚晉級為主，2月底第三階段開打前則，有較長時間能好好調整。

穀保連兩年在木棒聯賽爭冠失利，今年再次挑戰隊史第6冠，馮皓不僅希望自己能幫助球隊重返榮耀，還想「預約」投最關鍵的4強戰，「想感受每個比賽決賽的壓力，畢竟學長畢業後，就沒有人可以幫我們投冠軍戰了，所以想先習慣一下，以後碰到的時候就不會那麼緊張。」